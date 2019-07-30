Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt üretim kompleksinde devam eden ve devreye alıdğı yatırımlarıyla üretim kapasitesini artıran şirket iki ay zarfında 270 kişilik ek istihdam imkânı sunacağını duyurdu. Yeni istihdam, şirketin tıbbi tanıtım temsilcisi ekibi ile ürün müdürü kadrosunda sağlanacak. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Esenyurt tesislerinde devam eden 1 milyar 275 milyon TL’lik yatırımları bulunduğunu hatırlattığı açıklamasında, 2019 yılında yeni ürünler ve bilhassa dünya devi ilaç firmaları ile imzaladıkları yeni üretim anlaşmaları ile büyüme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini dile getirdi. Abdi İbrahim çalışanlarının yüzde 66’sının Y kuşağı mensubu olduğunu, onların genç ve dinamik yapısı sayesinde köklü ama yüzü geleceğe dönük olarak nitelediği şirket ile 17 yıldır pazar lideri olduklarını aktarın Nezih Barut “İki bini aşkın saha ekibimiz bulunuyor. 270 kişiyi daha katacağız bu ekibe. Yatırım, üretim ve istihdam, sadece işimizi büyütecek öncülikler değil, ülkemize de sorumluluğumuz” ifadesini kullandı.

ONKOLOJİ İLAÇ TESİSİ 2021'DE DEVREDE

Abdi İbrahim’in devam eden 900 milyon TL’lik steril enjektabl ve onkoloji üretim tesisi 2021’de, 375 milyon TL’lik steril oftalmoloji ve steril inhalasyon üretim tesisi bu yıl sonunda tamamlanıp kapasite iki kata çıkacak.