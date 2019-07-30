“Bizim beğenmediğimiz talep, Avrupa’da hayal bile edilemeyen bir rakam” ifadesini kullanan Uytun; “Merkez Bankası, faizleri 425 baz puan indirerek, enflasyon ile aradaki makası daraltmada önemli bir adım attı. Bu, konut piyasasına olumlu yansıyacak. Bir anda değil ama üç aylık perspektifte canlanma bekliyorum. İpotekli satışların arttığını göreceğiz. Türkiye’de her yıl 600 bin çift evleniyor, 150 bin civarında çift boşanıyor. Kentleşme oranı yüzde 78 ve 2023’e kadar yüzde 84’ler öngörülüyor. Yabancı ilgisi yüksek. Nitekim ev sahipliği oranı da yüzde 60 seviyesinde. Dolayısıyla gidecek yol var” dedi.
Beğenmediğimiz satışları Avrupalı hayal edemiyor
30.07.2019 - 04:40 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 04:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mobilya, mutfak, kapı, banyo mobilyası, gardırop gibi ürünlerde konsept tasarımlara imza atan Hafele Türkiye’nin İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun; Türkiye’de ilk yarıda 500 bine yakın konut satıldığını, bunun Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerde yıllık rakam bile olmadığını söyledi.
Etiketler : konut,konut satış,
640462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/640462.aspx
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