Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bizim beğenmediğimiz talep, Avrupa’da hayal bile edilemeyen bir rakam” ifadesini kullanan Uytun; “Merkez Bankası, faizleri 425 baz puan indirerek, enflasyon ile aradaki makası daraltmada önemli bir adım attı. Bu, konut piyasasına olumlu yansıyacak. Bir anda değil ama üç aylık perspektifte canlanma bekliyorum. İpotekli satışların arttığını göreceğiz. Türkiye’de her yıl 600 bin çift evleniyor, 150 bin civarında çift boşanıyor. Kentleşme oranı yüzde 78 ve 2023’e kadar yüzde 84’ler öngörülüyor. Yabancı ilgisi yüksek. Nitekim ev sahipliği oranı da yüzde 60 seviyesinde. Dolayısıyla gidecek yol var” dedi.