Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede kısa sürede binin üzerinde Burger King restoran sayısına ulaşan TFI, Popeyes’ta da 10 yıla kadar bin 500 şube hedefliyor. Böylece toplamda en az 2 bin 500 restoran sayısına ulaşılacak. TFI TAB Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu “Burger King’le Çin’de kısa sürede yakaladığımız başarı çıtasını, çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi. Markaların küresel sahibi Restaurant Brands International (RBI) şirketinin İşletme Müdürü Josh Kobza ise “Çin pazarında TFI ile büyümekten büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu.