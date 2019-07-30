Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda hayata geçen Turkcell Akademi, Finans Masters Programı ile çalışanlarının kariyerine yeni bir uzmanlık alanı katmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen üniversite ve uluslararası danışmanlık şirketlerinden seminer, eğitim ve simülasyonlarla hazırlanan program, çalışanları yepyeni bir uzmanlık alanına taşımayı hedefliyor.

Turkcell Akademi’nin dünyanın önde gelen üniversite ve kurumlarıyla hazırladığı 100 saatlik program; alanında isim yapmış isimleri videolarla katılımcılarla buluşturuyor. Eğitim boyunca; işin teorisinden en güncel pratik uygulamalara, temel prensiplerden dijital finansa kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası uzmanlar dersler veriyor.

“Dünyanın en iyi üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz işbirliklerine yenisini eklediğimiz için çok mutluyuz”

Eğitimde teknolojiyi kullanarak çalışanlarını zenginleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “İnsanımıza, sektörümüze ve toplumumuza değer katma misyonumuzu sürdürüyoruz. Turkcell Finans Masters, alanında Türkiye’nin en büyük programı. Çalışanlarımız zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, finans gibi evrensel bir alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak.Çalışanlarımızın, müşterileri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamasını, onların dijital yolculuğunda finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmasını ve ortak finans bakış açısıyla hareket etmesini amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın kısa sürede yoğun ilgi göstermiş olması da kendilerini geliştirme ve şirketimizi zirveye taşıma hedefimizdeki ortaklığımızı ispat ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz işbirliklerine yenisini eklediğimiz için çok mutluyuz. Dijital operatör Turkcell olarak herkesin hayatını zenginleştirmek, insanlara yeni bir perspektif verebilmek için teknolojiyi fırsata çevirmeye devam edeceğiz” dedi.

İlk 10’a girenlere yurtdışında eğitim fırsatı

2 bin 275 Turkcell çalışanının başvurduğu Finans Masters Programı, ABD’nin saygın kurumlarından Rice Üniversitesi’nden akademisyenlerin eğitimleriyle başladı. Eylül ayına kadar bu eğitimlerini sürdürerek başarı sertifikası almaya hak kazanan çalışanlar; programın devamında Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen finans danışmanlık şirketlerinin üst düzey isimlerinden eğitimler alacak. Sınavlarını başarıyla geçen katılımcılar her iki üniversiteden de finans alanında uzmanlaştıklarını belgeleyen birer sertifika sahibi olacak.

Katılım, sınav performansı, vaka, simülasyon ve ödev çalışmasında alınan değerlendirme notları sonucu hesaplanan puana göre ilk 10 Turkcell’li yurtdışında eğitim alma veya yüksek lisansını tamamlama şansına erişecek.