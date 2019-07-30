Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turist sayısında ilk altı ayı yüzde 17, temmuzu yüzde 16 büyümeyle tamamladıklarını kaydederek, "Mayıs ayındaki duraklama yerini güçlü büyümeye bıraktı. 28 Temmuz itibariyle 2019 yılı havaalanları girişi 7 milyon 926 bine ulaşmış durumda. Günlük turist girişinde rekorumuz 94 bin 322 oldu. Şimdi 100 bin rekoru bekliyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Süleyman Özer’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda çalışmaları ile birlikte kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında ülke olarak önemli bir ayın geride kaldığına değinen Başkan Davut Çetin, 11'inci Kalkınma Planı 2023 hedeflerinde Antalya'nın adının bir kez geçtiğine değindi. Antalya’nın demiryolu bağlantısı hedefinin planda yer aldığını ifade eden Çetin, "Antalya’ya demiryolu gelmesi 1930’lardan bu yana gündemde olan bir konudur. Hatta 1933 yılında 2134 sayılı ‘Afyonkarahisar - Antalya Demiryolu’nun İnşasına Dair Kanun’ oylamaya katılan 195 milletvekilinin tamamının kabul oyu ile kanunlaşmıştır. Bu haber, bölgede büyük sevinç oluşturmuş , kutlamalar yapılmıştır. O gün yapılan kutlamaların 90 yıl sonra karşılık bulmasını bekliyoruz. Artık 2023’te Antalya’da hızlı treni görmeyi ümit ediyoruz" dedi.

"KALKINMA AJANSI"

Türkiye’nin turizm hedefleri için Tanıtım Ajansı’nın önemli bir katkı yapacağına kuşkusunun olmadığının altını çizen Davut Çetin, "Ajansın gelirlerine ilişkin tahminler 150 ila 200 milyon dolar düzeyinde. Maliye verilerine göre bütün konaklama ve bütün yeme içme sektörünün net satışları 200 milyar liraya yakındır. Acente ve özellikle hava taşımacılığı firmalarının katkısıyla Ajansın geliri 250 milyon dolara yaklaşabilir. Şimdiye kadar tanıtım bütçesi 30 milyon dolar civarıydı, dolayısıyla tanıtım için büyük bir bütçe olacağına kuşku yoktur. Ajansın kurumsal yapısının zamanla gelişeceğine inanıyorum. Elbette ki, daha katılımcı bir hazırlık ve yönetim biçimi olsaydı daha iyi olurdu. Ajans yönetiminde acenteler daha iyi temsil edilmeliydi. Konaklama sektörünün tümü turizm payı ödeyecektir, ancak Bakanlık belgeli olmayanların temsili eksik kalmıştır. Sayın Bakan bütün işletmelerin belgeleneceğini açıklamıştır. Biz, destinasyon yönetimini esas alan, turizm merkezlerinde belediye hizmetlerinin gelişmesini sağlayacak bir fon oluşturulmasını savunmuştuk. Fonun kaynağı konaklama vergisi olarak alınsaydı, doğrudan sektöre yük gelmezdi" ifadelerini kullandı.

"100 BİN REKORU"

Turist sayısında ilk altı ayı yüzde 17, Temmuz'u yüzde 16 büyümeyle tamamladıklarını kaydeden Davut Çetin, " Mayıs ayındaki duraklama yerini güçlü büyümeye bıraktı. 28 Temmuz itibariyle 2019 yılı havaalanları girişi 7 milyon 926 bine ulaşmış durumda. Günlük turist girişinde rekorumuz 94 bin 322 oldu. Şimdi 100 bin rekoru bekliyoruz. Avrupa’dan, İspanya’ya giden turistlerin bir kısmı yönünü Antalya’ya çevirdi. Mallorca gibi yerler fiyat kırmaya başladılar. Turizmde iyi gidiyoruz, fakat bunun ticarete yansıması halen istediğimiz düzeyde değil. En yoğun turizm bölgelerimizden bile şikayetler geliyor. Kent turizminin ve ticaretinin gelişmesi için hepimizin ve esnafımızın da yapması gereken çok şey bulunuyor. Dünya değişiyor, teknoloji ve talep değişiyor, rekabet koşulları değişiyor. Her sektör, her işletme zamana ayak uydurmak zorundadır. Ben eski işimde eskisi gibi devam edeyim diyen kaybeder" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜL ALANLAR"

Toplantıda, perakende sektörünün canlanması ve ticari hareketlilik oluşturulması amacıyla 9'uncu Grup (Tekstil) Meslek Komitesi öncülüğünde tekstil sektörüne yönelik düzenlenen 'En Güzel Vitrin Yarışması'nda dereceye girenler de ödüllendirildi. Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer'in ödüllerini takdim ettiği yarışmada Manolya Ülkü birinci, Didonis Gıda Tekstil ikinci, Çerçiler Kumaş'tan Haluk Çerçiler üçüncü oldu.