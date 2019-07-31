Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Geride bıraktığımız bir yılda sıkıntılı süreçten geçen ve son aylarda belirgin şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye ekonomisinde, taşlar teker teker yerine oturuyor. İhracat ve turizm gelirlerindeki artışla başlayan, cari dengenin pozitife dönmesiyle hızlanan olumlu süreç; enflasyon ve faizlerdeki gerilemeyle devam ediyor. Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Türkiye’nin son bir yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koyduğunu vurgulayarak, yatırım ortamının iyileşmesiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kaldırıldığını, istikrarın yeniden ortaya çıktığını, iktisadi faaliyetlerin ciddi şekilde iyileştiğini aktardı.

Albayrak, mayıs ayından bu yana Türkiye’ye 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi olduğunu belirterek “Türkiye’ye güvenen yatırımcı kazandı. Son bir yılda Türkiye, yatırımcısına yüzde 20 ila 60 arasında kazandırdı. Ama birileri de kötü senaryo çizerek, farklı yatırım tavsiyelerinde bulundu, bunlar kaybetti! Bugünkü datalarla Türkiye’ye yatırım yapan, bir yıl sonra yine kazanacak. Faiz trendinin daha da aşağı indiği böyle bir ortamda, çok büyük bir potansiyel ortaya koyuyoruz. Konut sektörünü yakından takip ediyoruz. Bugün itibarıyla sıkıntı oluşturan bir resim olduğunu düşünmüyorum. İşsizlikle ilgili, en kötüyü yüzde 14,7 ile geride bıraktık. Yaz aylarıyla birlikte yüzde 11-12’lere geldik. İhracat ve üretim odaklı yeni bir süreçten bahsediyoruz. Cari açık kaynaklı oluşacak finansman ihtiyacını minimize edecek, stratejik bir dönüşümden söz ediyoruz. Bir yıl önce bu kadar hızlı bir iyileşmeyi ben bile beklemiyordum. Beklediğimizden iyi gerçekleşti. Bu dengelenme süreci 2009, 2001 gibi süreçlere benzemiyor. Özellikle üretim ve ihracat açısından pozitif yöndeki seyrin güçlenerek devam ettiği, ‘köpük ithalatın’ ciddi anlamda düşmeye başladığı başka bir dönem yaşıyoruz” dedi.

ENFLASYONLA BİRLİKTE FAİZ DE HIZLI DÜŞECEK

Türkiye ekonomisinin yapısal anlamda reform niteliğinde bir yılı geride bıraktığını anlatan Bakan Albayrak, “Önümüzdeki bir yıl, yaşananların meyvelerini toplayacağız. Süreç çok daha iyi ve başarılı olacak. Dengelenme, 2020 ve 2021’de hem enflasyon hem faizler hem büyümede çok daha güçlü bir şekilde hayata geçecek. Önümüzdeki hafta faizlerdeki düşüş trendinin daha da iyileşme yönünde olacağını çok daha somut göreceğiz. Kamu bankalarından, zannediyorum ağustos ayı itibarıyla çok daha somut, net adımlar gelecek. Türkiye’nin bu süreçte enflasyonda yaşanacak iyileşmelere dayalı, ciddi bir faiz indirimine gideceğini de çok net görüyoruz. Bunun, doğru bir dengelenme içerisinde cereyan etmesi önemli. Bunun makası, marjı nedir, ne değildir, bizim belirlememiz, bilmemiz, karar vermemiz mümkün değil. Merkez Bankası bu çerçevede adımlarını atıyor” diye konuştu.

YENİ PROGRAM EYLÜLDE

Bakan Albayrak, 2020 ve 2021 özelinde, üç yıllık güncellenmiş Yeni Ekonomi Programı’nı eylülde açıklayacaklarını belirterek, “Bugün itibarıyla Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bütün risklerin bertaraf edildiğini vurguluyoruz. Bu sadece cari anlamda değil, enflasyon, faizler, büyüme anlamında dengelenmenin de altını çizdiğimiz bir süreç. Hiçbir ‘en kötü senaryo’ gerçekleşmedi” dedi. Merkez Bankasında tutulan yedek akçenin Hazine’ye aktarılmasıyla ilgili olarak da Albayrak, “Biraz bu konudan anlayan herkes, sadece Merkez Bankası bilançosuna bakıp, bir kalemin yer değiştirmesinden kaynaklı bu sürecin, para basmayla yakından uzaktan alakası olmadığını, bunun tamamen normal iktisadi faaliyet içindeki bir adım olduğunu çok net görür” ifadelerini kullandı.

DOLAR 5,55'E KADAR DÜŞTÜ

Dolarda güç kaybı, hem iç hem dış pozitif gelişmelerin etkisiyle devam ediyor. Dünkü işlemlerde 5,55 seviyesi görüldü. FED’in faiz indirimi beklentisi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doları zayıflatıyor. İçeride ise cari fazla verilmesinin ardından enflasyonda yaşanan düşüş ve dış politik risklerin azalması, döviz üzerinde baskı oluşturuyor. Garanti Yatırım’ın yayınladığı notta; dolarda 5,62’nin altında kalınması hâlinde, 5,45’e doğru geri çekilmelerin yaşanabileceği bildirildi. Azimut Portföy Analisti Murat Salar da “Küresel likidite koşulları, ABD ile ilişkilerin pozitife gitmesi, cari fazla veriyor olmamız ve petroldeki son düşüşü bir araya getirdiğimizde, TL’de ciddi değer kazanımı görüyoruz” dedi.