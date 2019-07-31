Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem kredi hem fon tarafında maliyetlerin, TCMB’nin duruşuyla paralel şekilde önemli derecede aşağı gelebileceğini belirten Utku, şöyle devam etti: Büyük Merkez Bankalarından da yakın gelecekte bir sıkılaşma hamlesi beklenmiyor. Gevşeme dönemine girilmesiyle birlikte, küresel anlamda likiditenin kademeli açılmasını bekliyoruz. Bu durumdan en çok faydalanan ülke grubu, yüksek getiri sahibi gelişmekte olan ülkeler. Biz de ülke olarak bu grubun bir parçası olduğumuz için, likiditeyi çekme noktasında ciddi aday konumundayız. Bu beklentinin realize olabilmesi için, risk göstergelerimizi aşağı çekip, siyasal ve finansal istikrarı güçlendirerek sürdürmemiz gerekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yurt içine para girişleri hızlanacaktır. Bunun yanında enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin de katkısıyla sektördeki maliyetler de aşağı inecek, buna paralel şekilde kredi kanallarındaki açılma hızlanacaktır.