Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ticaretinin dünyaya açılan en önemli kapılarından Laleli’de, “mikro ihracat” uygulaması ile yepyeni bir dönem başladı. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca; temmuz ayından itibaren başlayan mikro ihracat uygulamasının, Laleli’nin ticaretini, ilk aşamada 2 milyardan dolardan 3 milyar dolara çıkaracağını söyledi.

Gıyasettin Eyyüpkoca, 5-9 Ağustos tarihlerinde sekizincisini düzenleyecekleri Laleli Fashion Shopping Festival’e hazır olduklarını da belirtti. Festival ile Laleli’yi, açık hava alışveriş merkezine dönüştüreceklerini vurgulayan Eyyüpkoca “Laleli’de yaklaşık 7 bin esnafımız ticaret yapıyor. LASİAD olarak festivali, bölgenin ticaretini ve turizmini canlandırmanın yanı sıra, marka değerini çok daha yukarılara taşımamızı sağlayan bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl festival için 40 civarında hazır giyim firmamız stant kuracak. Çok sayıda ülkeden her biri en az 10 mağaza sahibi, 250 alıcıyı ağırlayacağız. Firmalarımız ile misafirlerimiz, festival boyunca ticari bağlantıların yanı sıra, B2B görüşmeler yapma imkânı bulacaklar” dedi.