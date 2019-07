Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin her yerinden çıkan bir yük, demir yolu ile Çin’e kadar kesintisiz gidecek. İzmit Körfezi’nde 2016’dan beri faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı, bir ilke imza attı. Liman, demiryolu ağına bağlandı ve Çin’e kadar kesintisiz taşımaya imza atıldı. DP World Yarımca bu sayede Türkiye’nin demiryolu olan her köşesinden gelen yükleri Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi’ne, oradan da Çin’e bağlamış oldu. Belli başlı hat seferlerinin uğrağı DP World Yarımca artık demiryolu bağlantısıyla Türkiye’de rayların ulaştığı her yere hizmet verecek. İnşaatına ocak ayında başlanan demiryolu bağlantısı, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 30 Temmuz’da düzenlenen törenle hizmete girdi. Kocaeli-İstanbul arasındaki demiryolu hattına bağlanan iltisak hattı bir kilometre uzunluğunda. Blok tren işletimine uygun yapılan hat yüklü vagonları rıhtıma kadar ulaştırıyor. En gelişmiş teknolojileri kullanan DP World Yarımca limanı, burada uzaktan kumandalı vinçleriyle doğrudan vagonlara yükleme ya da vagonlardan boşaltma yapabiliyor. Hatla birlikte, sevkiyatı genellikle demiryolu ile yapılan maden filizi, mermer ve makinalar limana, oradan da hat gemileriyle dünyanın her yerine ekonomik olarak taşınmış olacak. DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, demiryolunun Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin’e de bağlandığını belirterek “Böylece limanımız Orta Koridor üzerinden Avrupa ülkelerine açılan bir kapı özelliği de kazanmış olacak. Çin pazarının Avrupa’ya bağlanmasında kritik rol oynayan limanımızın Türkiye’nin stratejik konulanmasına da katkıda bulunacağına eminim” diye konuştu.