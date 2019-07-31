Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, fark ödemesi desteklemeleri kapsamında yer alan yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30’luk kısım ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos’tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödeneceğini bildirdi. Pakdemirli, destek ödemesinden toplam 227 bin çiftçinin yararlanacağını duyurdu.

YUSUFELİ İLE 300 MİLYON DOLAR TASARRUF

Pakdemirli dün Cumhurbaşkanılğı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES inşaatında inceleme yaptı. Barajın devreye girmesinden sonra doğalgazdan senelik 300 milyon dolarlık tasarruf edileceğini, barajın 2021’de devreye gireceğini söyledi.

DÜNYANIN İLK ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜNÜ YAPACAĞIZ

Geçtiğimiz günlerde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın test ettiği elektrikli traktör için çalışmalar hızlanıyor. Tarım Bakanı Pakdemirli, dünyada elektrikli traktör için çalışmayı ilk Türkiye’nin yaphtığını söyledi. Söz konusu şirketin elektrikli traktörün prototipini ürettiğini söyleyen Pakdemirli “Çalışma hızlanacak. Devlet olarak biz teşvik vereceğiz” dedi. Traktör 7 liralık şarj ile 7 saat aralıksız çalışabiliyor.