Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerinin en büyük endişelerden biri yakıt masrafı. Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor. Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinden Generali Sigorta, yakıt tasarrufunu sağlayacak püf noktaları paylaştı. Şirketin paylaştığı bu öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmek mümkün olacağı belirtiliyor.

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor:

Aracın bakımını zamanında yaptırmak

Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir.

Araç hızına dikkat etmek

Yakıt tasarrufu yapmanın en kolay ve pratik yollarından biri de araç hızına dikkat etmektir. Araç hızı gereğinden fazla arttığında veya azaldığında yakıt normale oranla daha hızlı bir şekilde tükenir. Bu noktada yol şartlarını da göz önünde bulundurarak ideal bir hızla araç kullanılmalıdır.

Kaliteli akaryakıt tercih etmek

Maliyeti nedeniyle ucuz yakıt tercih edilmemelidir. Kısa vadede araç sürücüsü kazanmakta, ancak uzun vadede kaybetmektedir. Ucuz ve kalitesi düşük yakıtları kullanmanın, araçta bulunan aksamlara zarar verebileceği unutulmamalıdır.

Lastikleri kontrol etmek

Araç lastikleri yeteri kadar hava basıncı ile şişirilmiş olmalıdır. Yeterli basınca sahip olmayan lastiklerin hareket etmesi aracın daha fazla efor sarf etmesine neden olacak ve yakıt harcayacaktır. Araç lastiklerinin üretici firmanın belirlediği ölçülerde şişirilmesi önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayabilir.

Ani fren yapmamak

Ani fren ve manevralar yakıtın daha hızlı tükenmesine sebep olur. Bunun önüne geçmek için vites geçişleri yumuşak tutulmalı ve araç yavaş yavaş hızlandırılmalıdır.

Klimayı gereksiz yere kullanmamak

Klima çalıştığı zaman araç motoru fazladan güç harcar ve yakıt tüketimini arttırır. Dolayısıyla klima kullanımı en aza indirilmeli ya da düşük hızda çalıştırılmalıdır.

Aracı hafifletmek

Aracın ağırlığının artması, hareket kabiliyetini engeller ve daha fazla güç harcamasına neden olur. Araçta bulunan gereksiz eşyalardan kurtularak, aracın kullanım ömrü artırabilir ve yakıt tasarrufu sağlanabilir".