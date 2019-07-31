Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Ahmet Tutal getirildi.
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Ahmet Tutal getirildi
31.07.2019 - 10:31 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Başkontrolörü Ahmet Tutal atandı.
Kaynak: AA
Etiketler : hazine,atama,ahmet tutal,
640728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/640728.aspx
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