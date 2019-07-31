Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılında evlerde yeni trendin terapi yapan evler olacağını ifade eden İç Mimar ve Tasarımcı Murat Karadağ, "2019 yılındaki canlı renkler yerini daha pastel ve otel konseptinde tasarımlara bırakacak. Gri ve ada çayı yeşili 2020’nin evlerinde moda renkler olacak. İnsanlar tablodan masaya, abajurdan sehpaya kadar, huzur veren evler tasarlatmak istiyor. Eve girdiğinde tüm objelerin terapi yaptığı bir iç mimari anlayışı moda olacak" diye konuştu.

Ev dekorasyon trendleri tıpkı giyim sektörü gibi sürekli bir yenilik içinde. Her dönem belli başlı renkler ve mobilya tasarımları moda oluyor. Ev dekorasyonunda 2020 trendleri de belli olmaya başladı. Günümüzde insanların büyük kısmı kendi evlerinin benzersiz ve özel olmasını arzuluyor. Bu amaçla metal parçalar, mermerler, çıtalamalar, tablolar, aynalar ve sıra dışı ürünler tercih ediliyor. Bu doğallık arayışı hemen hemen her şeye etki etmiş durumda olduğu kaydediliyor.

Tasarımcı ve İç Mimar Murat Karadağ, "2020 yılı ev modasında hakim renkler gri ve adaçayı yeşili olacak. Detaylarda ise rose ve bakır rengi yerine pirinç ve krom öne çıkacak. Floral desenler bu yıl çokça karşımıza çıkacak. Büyük desenlere kontrast renklere yer vermeye hazır olun. Yatak odalarında yatak başlıkları yerini duvar panolarına bırakacak. İnsanlar otel konseptini evinde hissetmek istiyor. Duvarı kaplayacak bir tasarım hayal edin. Salonlarda ahşap TV üniteleri yerini mermer ve şömineye bırakacak. Bioethanol şömineleri her evde kullanmak mümkün. Renk olarak canlı renkler yerini pastel tonlarına bırakacak dinginlik ön planda olacak gri tonları kullanmaya özen göstermek gerekir. Kumaşlarda kadife modası yerini koton ve kadife satene bırakacak tamamlayıcı olarak da siyah beyaz desenler kullanılmalı. 2020’nin evleri adeta bir terapi merkezi gibi insanların huzur ve dinginlik aradığı bir mekana dönüşecek" diye konuştu.

"Renkli zemine dökülen perdeler moda olacak"

Ev tasarlarken çoğu zaman nereden başlayacağını bilmemek, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmeden başlamak, daha fazla zaman ve daha fazla para harcamaya sebep olduğunu anlatan Tasarımcı ve İç Mimar Murat Karadağ, "Bu nedenle birbirinizi anlayabileceğiniz bir iç mimara danışmanız en sağlıklı sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. Yaşam ünitelerimiz için çıtalamaları kullanmak evde hatları ön plana çıkarmaktır. Kaz ayağı motifleri ve art deco motifleri ön planda olacak. Bu yüzden tamamlayıcı grup dediğimiz yastık markiz gibi ürünlerde kullanılmalı. Evi gösteren bir diğer detay ise halı. Halılarımızı artık eskisi gibi hazır almaktansa kendimiz dokuttuğumuz için daha koyu renkler ve sade çizgilerde tasarlanmalı. Perdelerimizde odanın ahengine göre ya sadelik kullanmalıyız ya da perdede patlatmayı seçmeliyiz. 2020’de 2 veya 3 renk, zemine dökülen perdeler görmek mümkün. Aynalar her girişin ve salonun olmazsa olmazıdır. Evi geniş gösterir, ışığı yayar ve güzel şekilde tasarlanırsa eşsiz bir nokta olabilir. Aksesuar seçimi işin en zevkli kısmı olsa da sona bırakılması gereklidir. Aksesuar uyumlu olmak zorunda değil ancak kontrast obje ve malzemeler kullanılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.