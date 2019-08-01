Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Geçtiğimiz yılın ekim ayında yüzde 25’i aşan enflasyon, bu yılın sonunda yüzde 13,9’a indirilecek. Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Murat Uysal, ilk defa basınla bir araya geldi ve bu yılın sonu için enflasyon tahminlerini 0,7 puan aşağı çekerek yüzde 13,9 olarak belirlediklerini söyledi. Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonuyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınlaşacağını öngördüklerini söyleyen Uysal “Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,5 ile yüzde 16,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,9), 2020 yılı sonunda yüzde 5,2 ile yüzde 11,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini öngörmekteyiz” ifadesini kullandı. İthalat fiyatlarındaki düşüş ve gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin enflasyon tahminlerini önceki döneme göre kıyasla olumlu etkilediğini ifade eden Başkan Uysal, bu çerçevede piyasa faizlerinin de ülke risk primindeki düşüş ve makroekonomik gelişmelerle aşağı yönlü seyir izlediğini dile getirdi. Uysal, enflasyondaki düşüşü bu dönemde işlenmemiş gıda, temel mal ve enerji gruplarının sürüklediğini vurguladığı konuşmasında enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisinin azalmasının, düşüş eğilimini sürdürdüğünü de dile getirdi.

HEDEF KALICI DÜŞÜŞ

Kredilerin iç ve dış dengeyi bozmadan sağlıklı bir oranda büyümesine önem verdiklerini, bütün bunların ötesinde mevcut dönemde enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyleyen Uysal, gelecek dönemde bütün para politikası kararlarını şekillendirirken, temkinli duruş sergileyeceklerini, kararların büyük ölçüde açıklanacak verilere bağlı olacağını söyledi ve “Nihai parasal duruş, enflasyondaki düşüşün kalıcılığına odaklanacak” vurgusunu yaptı.

İHTİYAT AKÇESİNİN YARISI HAZİNEDE

Uysal, hazineye aktarılan ihtiyat akçesine ilişkin şunları söyledi: Buradan gelecek tutarın yarıya yakını şu anda hazine hesaplarına geçti. Burada enflasyonist etki konusunda bazı endişeler var. Parasal duruşumuz ve sıkılığımız budan gelecek negatif etkiyi telafi edebilecek. Burada asıl bir mekanizma çalışacak, sistemin swaplar dahil 130 milyar liralık fonlama ihtiyacı var. Buradan gelecek yaklaşık 40 milyar lira sistemin fonlama ihtiyacını belli ölçüde azaltacak. Dolayısıyla Merkez Bankasının sisteme fonladığı tutar aynı miktarda azalmış olacak. Dolayasıyla bu bir nevi sterilize edilmiş olacak.

İŞLENMİŞ GIDA HÂLÂ YÜKSEK

Başkan Murat Uysal, işlenmemiş gıda fiyatlarının ikinci çeyrekte hızla gerilediğini, ancak işlenmiş gıda grubu enflasyonunun döviz kuru etkisiyle et ve süt gibi girdi niteliği taşıyan ürünlerdeki fiyat artışlarına bağlı olarak daha yüksek bir seyir izlediğini ifade etti. Uysal, düşen kurun enflasyondaki düşüş sürecini destekleyecek diğer unsur olacağını dile getirdi.

İSTANBUL'A TAŞINMA BU YIL BAŞLAYACAK

Murat Uysal, Bankanın İstanbul’a taşınması konusundaki soru üzerine İstanbul Finans Merkezinde yerleri bulunduğunu, bazı birimleri öncelikli olarak İstanbul’a taşıyacaklarını, Finans Merkezi’ndeki inşaat çalışmalarını da hızlandıracaklarını söyledi.

REZERVLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ

Başkan Uysal, banka olarak rezerv artırma konusunda ciddi iradelerinin bulunduğunu belirterek “Bu yönde çok hassasız ve rezervlerimizi güçlendirmek istiyoruz. Ama tabii bunu yaparken de piyasa şartlarının elverdiği ölçüde dikkatli bir şekilde bunu yapmak istiyoruz” dedi. Göreve geldiklerinden itibaren iletişim kanallarını güçlü bir şekilde kullanacaklarını ifade ettiklerini hatırlatan Uysal, bunun ilk örneğini PPK toplantısı sonrası açıkladıkları metin ile yaptıklarını, olumlu yansımalarını gördüklerini belirtti.

DOLARİZASYONDA POZİTİF DÖNEM

Son dönemde dolarizasyonun çok ciddi noktalara geldiğini vurgulayan Murat Uysal “Neredeyse bankacılık sektörü mevduatının yüzde 53-54 bantlarına geldiğini görüyoruz ama dolarizasyonun temel gerekçesine bakarsak döviz kurundaki artış beklentisi ve enflasyona yönelik belirsizlikler dolarizasyonu besleyen unsur. Biz TL’ye güveni artırıp enflasyon beklentilerini olumluya çevirerek dolarizasyonda pozitif döneme gireceğiz” dedi.

ENFLASYON MU FAİZİ, FAİZ Mİ ENFLASYONU!

Gazetecilerin “Faiz mi enflasyonu besliyor, enflasyon mu faizi’ sorusu üzerine Uysal, şöyle dedi: Finansman maliyetleri, ücretler ve kur etkisi öne çıkıyor. Biz burada tüm faktörleri dikkate alarak karar alıyoruz. Döviz kuru ve finansman maliyetlerinden gelen etkiyi de dikkate alarak veri odaklı şekilde kararlarımızı belirliyoruz.