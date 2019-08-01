Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk defa faiz indirdi. Fed, faizleri 25 baz puan indirerek 2.00-2.25 aralığına çekti. İndirimin gerekçesi olarak Fed, zayıf enflasyon ve küresel gelişmeleri gösterdi. Fed, bilanço daraltmayı da beklenenden 2 ay önce 1 Ağustos itibariyle sonlandıracağını belirtti. Piyasaların tahminleri seviyesinde gerçekleşen indirim, ülke ekonomisinin güçlü görünümü ve büyümesine rağmen alınmış bir karar olması bakımından önem taşıyor.

Yılbaşındaki açıklamasında bu yıl faiz indirimi planlamayan, daha sonra önce aralık, sonra eylül ve son kararla 31 Temmuz toplantısında faiz indirimi yapabileceği açıklanan Fed’e son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısı da dikkat çekti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Fed üzerindeki baskısını artırmış ve “Fed çok düşük enflasyona rağmen faizler konusunda hiçbir şey yapmıyor. Bu defa da büyük ihtimalle çok az şey yapacak” diyerek küçük çaplı faiz indiriminin yeterli olmayacağını söylemişti. Ülkede enflasyon aralık ayından itibaren yüzde 2 civarında tutunduktan sonra yavaşlamıştı. Fed’in tercih ettiği ölçüm olan enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor. FED’in faiz indirimi günlerdir gelişmekte olan ülkelerde piyasalarda pozitif yansıma bulurken, ABD basınında ilginç haber ve grafikler de yayınlanıyor. Bunlardan en ilginci, Fed başkanları ile politika faizi arasındaki ilişkiye vurgu yapan grafik oldu. Sosyal medyada elden ele dolaşan grafik, 1979’dan beri Fed başkanları ile Fed’in politika faizi arasındaki ilişkiyi gösteriyor. 2 metreye yakın boyu ile faizlerin en yüksek olduğu dönemden 1.52’lik Yellen döneminde sıfır faize kadar gelen ABD’de bugünkü Başkan Powell 1.82 boyu ile yüzde 2,50’ye çıkardığı faizi 11 yıl sonra ilk kez geri çekmiş oldu.