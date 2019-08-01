Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Avrupa ve Asya’da 14 ülkede faaliyet gösteren, dünyada 100’ün üzerinde ülkede ürünleri satılan Ferroli Group, Bestherm İklimlendirme ile iş birliği yaptı. Anlaşma kapsamında 5 yıl içinde 10 milyon avro yatırım yaparak 350 kişiye doğrudan, 1000 kişiye ise dolaylı istihdam sağlayacak. Söz konusu anlaşma, Türkiye’de 2021 yılında 100 bin, önümüzdeki 5 yılda da 200 bin adede ulaştırma hedefini kapsıyor.

Türkiye’deki iş birliğinin imza töreni, önceki gün İstanbul’da gerçekleştirildi. 1955 yılından bu yana ısıtma ve soğutma çözümleri sunan İtalyan Ferroli, İspanya, Çin ve Vietnam’da toplam 500 bin metrekareyi aşan üretim tesislerine sahip bulunuyor. 1989’dan beri Türkiye pazarında bulunduklharını hatırlatan Ferroli S.p.A Dünya İhracat Direktörü Marco Ippoliti “Türkiye’de genç nüfusun getirdiği dinamik iş gücü dikkat çekici. Bizim için çok değerli bir pazar olmasının yanı sıra üretim ve iş gücü açısından da çok önemli. Türkiye, yatırım yapmaktan mutluluk duyduğumuz bir ülke. Bestherm’i de Ferroli kalitesini koruyacak yatırım vee satış gücoü sebebiyle tercih ettik” diye konuştu.

SÖZ DİNLEYEN KOMBİLER

Bestherm İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler, “Bestherm İklimlendirme,, Ferroli Group ile yapılan marka lisans anlaşması dahilinde global bir konuma gelecek. Üretimle birlikte satış ve pazarlama faaliyetleri de yapacağız. Cep telefonundan kumande edip söz dinletebileceğimiz kombilerle pazar payı artacak” dedi.