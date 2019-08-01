Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticari binalarda ortaya çıkan tüm yangınların yaklaşık yüzde 25’i elektrik kaynaklı olduğunu belirten enerji yönetim şirketi Eaton’un Pazarlama Müdürü Marc Gaunt, bunların bir çoğunu iyileştirilmiş güvenlik standartlarının ve yeni teknolojilerin kullanımı ile önlemenin veya kontrol altına almanın mümkün olduğunu açıkladı.

"Ark hatası durumunda yangın, herhangi bir belirti olmadan, zaman içerisinde artabilir"

Bazı yangın türlerinin erken aşamalarda tespit edilebildiğini belirten Gaunt, "Ancak ark hatası durumunda yangın, herhangi bir belirti olmadan, zaman içerisinde artabilir. Ark hataları; tesisat ömrü içinde, taşınabilir yüklerin yıpranması ve bozulması veya kabloların matkapla, çiviyle veya kemirgenler tarafından delinmesi gibi doğrudan mekanik tahribatlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Neyse ki teknolojideki gelişmeler yangın ortaya çıkmadan önce de tespit ve izolasyonu mümkün kılmakta. Ark hatasını gösterebilen cihazlar; özel frekanslarda devreyi dijital olarak izleme prensibiyle çalışmakta ve ark hatası algılama, aşırı akım (MCB) ve toprak kaçak akım koruması (RCD) gibi fonksiyonlarıyla; evlerde ve binalarda kritik korumaları bir arada sunarak, ev ve bina sakinleri için maksimum güvenliği sağlamakta" dedi.

Ark hatası algılama teknolojisi ABD gibi ülkelerde halihazırda yaygın biçimde kullanıldığını ve bu teknolojinin muhtemel kazaların yaklaşık yüzde 50’sini önleyebileceği tahmin edildiğini kaydeden Gaunt, "Bununla birlikte, Birleşik Krallık bu teknolojiyi tam olarak kabul etmemiştir. Geçtiğimiz yılda kullanımı tavsiye edilen bu teknolojiye dair uyulması zorunlu bir yönetmelik henüz bulunmamaktadır. Nispeten daha yüksek risk barındıran ticari binalarda ve konutlarda ark hatası algılama cihazlarının kullanımını teşvik etmek için daha fazla çaba harcanmalıdır. Grenfell Tower yangını sonrası hazırlanan raporun kabul görmesiyle, öncelikler arasındaki değişimi vurgulanmıştır. Bu, doğru yönde bir adımdır. Artık hükümet ve endüstri, olayın dört farklı aşaması olan önleme, algılama, alarm ve tahliye esnasında ortaya çıkabilecek etkileri azaltmak için neler yapılabileceğini dikkate alarak, yangın güvenliğine karşı daha bütünsel bir yaklaşım benimsemelidir" ifadelerini kullandı.

Marc Gaunt, ark hatası algılama teknolojisi kullanımının, gelecekteki inşaat projeleri için yaygın bir uygulama haline geleceğini ve Birleşik Krallık’taki binaların güvenliğinde itici bir güç sağlayacağını ümit etti.