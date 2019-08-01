Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 2019’un ilk yarısını güçlü operasyonel ve finansal sonuçlarla noktaladı. Turkcell’in yılın ilk yarısında elde ettiği gelir toplamı 11 milyar 866 milyon TL’ye, net kârı ise 1 milyar 690 milyon TL’ye ulaşarak tarihi en yüksek seviyelerine çıktı. Elde edilen bu başarılı sonuçların da etkisiyle şirketin 2019 yılı için açıklanan FAVÖK marjı hedefi ise yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü revize edildi.

Turkcell’in bilançosu ihtiyatlı finans yönetimi ve güçlü operasyonlardan elde edilen nakit sayesinde güçlenmeye devam etti. Haziran sonu itibarıyla net borcun FAVÖK’e oranı geçen yıl aynı dönemine kıyasla 0,3 puan iyileşerek 1,2 seviyesine geldi.

Turkcell’in ikinci çeyrekte de güçlü çift haneli büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar ve sunduğumuz yenilikçi çözümlere artan talebin etkisiyle bu çeyrek de hızlı büyümemizi sürdürerek yılın ilk yarısını rekorlarla noktalamayı başardık. Yeni müşteri deneyimi yaklaşımımız sayesinde abone sayımızı artırdık. Stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz dijital servisler, dijital iş çözümleri ve Tech-Fin alanında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar iş modelimizin ne kadar sağlam temellere oturmuş olduğunu gözler önüne serdi. Hem yılın ilk yarısında hem de ikinci çeyrekte toplam gelirlerde rekorlar kırarak bu alandaki sektör liderliğimizi perçinlemiş olduk. Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle hayatlara değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye Superbox dedi”

Müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanan yenilikçi aksiyonlar ve teklifler ile Turkcell’in bu çeyrekte faturalı, fiber ve dijital servislerde abone sayısını hızla arttırdığını kaydeden Genel Müdür Murat Erkan, “Faturalı mobil müşteri bazımız yılın ikinci 3 aylık döneminde 215 bin arttı. Fiber müşteri bazımız 15 bin artışla 1,4 milyona ulaştı. Sadece Turkcell’in sunduğu yenilikçi kablosuz genişbant erişim ürünümüz Superbox’a gelen güçlü talep, bu çeyrekte de devam etti. Sabit tarafta, fiberle ulaşamadığımız lokasyonlarda sunduğu hızla beğeni kazanan Superbox hizmetimizi tercih eden abone sayısı ise sadece 3 ayda yüzde 130’dan fazla artışla 130 bini aştı” dedi.

“Dijital İş Servisleri hızla büyüyor”

Türkiye’nin önde gelen dev dijital dönüşüm projelerine imza atan Dijital İş Servisleri’nin yılın ilk altı ayında hızla büyümeye devam ettiğini söyleyen Erkan, “Dijital iş çözümleri işimiz yılın ilk yarısında yüzde 62 oranında artışla 693 milyon TL gelir oluşturdu. Özel sektör ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan ve dijital dönüşümlerini sağlayan servislerimizle bu alanda önümüzdeki dönemde güçlü büyümemizi sürdüreceğimize inanıyoruz” diye sözlerini sürdürdü.

“Paycell ile Tech-Fin’de öncülüğe devam”

Teknoloji ile finansın buluştuğu Tech-Fin alanında Paycell ile Türkiye’nin en büyük ödeme platformu olmayı hedeflediklerini hatırlatan Murat Erkan, “Paycell ile ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Artık müşterilerimiz Paycell uygulaması ile İstanbulKart’larına yüklemeleri mobil cihazlarından kolaylıkla yapabiliyor ve isterlerse faturalarına yansıtabiliyor. Aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artan Paycell Kart’a “harçlık kart” olarak tanımlanabilme özelliğini getirerek ebeveynlerin hayatını kolaylaştırdık. Yine Paycell Kart ailesine, “Nakit Çeken Kart”ı ekleyerek yüklenen miktarın nakit olarak çekilebilmesi özelliğini getirdik. Bu alanda geliştirdiğimiz ve bugüne dek 4 milyon kez indirilen Paycell uygulaması üzerinden artık sadece cep telefonu numarasıyla 7/24 para transferi yapmak da mümkün. Ayrıca Paycell ile destek verdiğimiz İstanbulKart ve yemek kartı özelliklerini tek bir kartta buluşturan milli yemek kartı projesi Paye Kart kullanılmaya başlandı” dedi.

“BiP’te gönderilen mesaj sayısı 4 kat arttı”

Turkcell’in dijital uygulamalarına yönelik talebin her geçen gün arttığını ifade eden Murat Erkan sözlerine şöyle devam etti:

“Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklandığımız dijital uygulamalarımızı indiren kişilerin sayısı 180 milyonu aştı. Yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP’te günde gönderilen ortalama mesaj sayısı son bir yılda 4 kat artarak 300 milyona çıktı. BiP’in yenilikçi anlık çeviri özelliğinde desteklenen dil sayısı ise 106’ya ulaştı. Dijital müzik platformumuz fizy’de aktif kullanıcı sayısı 3,7 milyon oldu. Bununla birlikte yapay zekâyı kullanarak fizy, Dergilik ve TV+ platformlarımızda kişiye özel içerikler önermeye başladık.”

En çok Turkcell tavsiye ediliyor

Yapılan şirket açıklamasına göre müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik çözüm ve uygulamalarıyla Turkcell ikinci çeyrekte de açık ara müşterilerin en çok tavsiye ettiği marka olmayı sürdürdü. Hem mobil hem de sabit hizmetler için yapılan tavsiye skoru araştırmalarına göre Turkcell ana markalar bazında tavsiye oranı en yüksek marka oldu. Mobil tarafta Turkcell üçüncü sıradaki rakibine 22, ikinci rakibine ise 10 puan fark attı. Sabit tarafta ise Turkcell Fiber genel memnuniyete paralel olarak 14 puanla açık ara en çok tavsiye edilen marka oldu.

Sürdürülebilirliğe destek veren uygulamalar

Turkcell 2. çeyrekte de sürdürülebilirlik alanında önemli projelere imza attı. Mayıs ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde grubun ilk güneş enerjisi santralini açan Turkcell bu projeyi 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Yine Mayıs ayında BNP Paribas ile imzaladığı 3 yıl vadeli 50 milyon Euro tutarındaki ‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’ anlaşmasıyla Turkcell bu alandaki çalışmalarını finansman alanına da taşımış oldu. Turkcell bu kredi sayesinde karbon ayak izini azaltarak çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirirken finansman maliyetlerini de düşürebilecek.

Turkcell’in yaz başında sunduğu ön ödemeli hat kullanır gibi faturalı müşteri olmayı kolaylaştıran çözümü Rahat Paketler ile müşteriler dilediklerinde tarifelerine ek olarak istedikleri zaman konuşma ve internet paketlerini ön ödemeli olarak satın alabiliyor. Herhangi bir taahhüt verilmeden satın alınabilen paketlerin kullanım süresi dolunca yenileme zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Böylece paket aşımı sürprizlerinin de önüne geçiliyor. Rahat ek paketlerin kullanım süresi ise haftalık ya da günlük olarak seçilebiliyor. Ayrıca yeni Rahat Paketler sayesinde müşteriler çeşitli nedenlerle kullanım yapmak istemedikleri aylarda fatura ödemiyor.

Gelirlerinin yüzde 1’ini KSS’ye ayırıyor

Turkcell gelirlerinin yüzde 1'ini kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ayırıyor ve teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer oluşturuyor. Böylece sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ediyor. Kurulduğu günden bu yana tüm sosyal sorumluluk projelerinin odağına teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü koyarak herkesin bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip olmasını sağlıyor ve toplumsal kapsayıcılık projelerini hayata geçiriyor. Kadınlara, çocuklara, engellilere, özel yeteneklilere ve mültecilere yönelik teknoloji temelli eğitim ve girişimcilik odaklı sürdürülebilir projeleri destekliyor. Toplumda iyi yönde fark oluşturmayı amaçlayan Turkcell, uzun vadede daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamayı hedefliyor.