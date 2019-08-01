Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası'nın duyurusunun ardından bir haber de Vakıfbank'dan geldi.

VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,49'dan yüzde 0,99'a; bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranını ise yüzde 1,78'den VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49'a, diğer müşteriler için yüzde 1,59'a düşürdü.

Banka, konut projelerinde aktif müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşteriler için firmaların kampanyaya katılımı halinde 180 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,79 faiz oranından konut kredisi imkanı sunuyor.