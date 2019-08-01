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Bakan Albayrak: 'Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı'
01.08.2019 - 16:10 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak,"Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum."
Kaynak: İHA
Etiketler : berat albayrak,
641073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/641073.aspx
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