Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye ekonomisinin ‘lokomotif’i olan, beraberinde 250 iş kolunu sürükleyen, milyonlarca istihdamı ve büyüme oranlarını doğrudan etkileyen konut sektörüne ve ev hayali kuran milyonlarca vatandaşa müjdeli haber devlet bankalarından geldi. Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını dünden geçerli olmak üzere düşürdü. Bu kapsamda 500 bin TL’ye kadar kredi için oranlar, yüzde 1,50’den yüzde 0,99’a çekildi. Vade sayısı da ilk defa 180 aya kadar çıkarıldı. Söz konusu oranlar, ortalama 1,50 civarında bulunuyordu. Bazı bankalarda da 1,70’in üzerinde bulunuyordu.

Buna göre 100 bin TL konut kredisi kullanacak olanların taksit ödemesi; 120 ay vade için, dosya masrafları hariç 1.802 TL’den 1.428 TL’ye geriledi. Toplam maliyet 216 bin 223 TL’den, 171 bin 334 TL’ye düştü. Böylece 100 bin TL’nin faiz faturası, yaklaşık 45 bin TL ucuzladı. 180 ay vadede ise 100 bin TL’nin aylık taksiti, 1.192 TL oldu. Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını, 180 ay vadeye kadar, yüzde 1,19’a düşürdü. 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için ise oran, yüzde 1,39 olarak belirlendi. Vakıfbank da aynı oranları uygulayacak. Bu arada bankalarla anlaşmalı çalışan konut sektörü firmaları, katkı payı anlaşması ile daha uygun faiz oranlarını müşterilerine sunabilecek.

KREDİ İLE SATIŞLAR 7 BİNE DÜŞMÜŞTÜ

Son yıllarda yüksek seyreden kredi faizleri vatandaşın alım gücünü vurmuş, konut sektörü özellikle ipotekli (kredili) satışlarda yaşanan gerilemeyle birlikte sıkıntılı sürece girmişti. Yakın geçmişte açıklanan verilere göre; haziran ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,6 oranında (61 bin 355 adet) azaldı. Konut satışları, 2013’ten beri en düşük seviyeye indi. İpotekli konut satışları ise yüzde 84,6 gibi büyük bir oranda çakıldı ve 7 bin 319 adet oldu. Toplam konut satışları içinde, kredi kullanılarak yapılan işlemlerin payı yüzde 11,9 gibi oldukça düşük seviyelere geldi. Şimdi faiz indirimi ile birlikte ertelenen alımların devreye girmesi, vatandaşların hayalini kurduğu eve kavuşması, sektörün de artacak satışlarla birlikte rahat nefes alması bekleniyor.

YUKARI YÖNLÜ BİR HAREKET SAĞLAR

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, kamu bankalarının kredi fazi oranlarını yüzde 1’in altına indirmesi ile ilgili “Mortgage kredi oranlarını aylık bazda yüzde 1’in altına düşürmesi sektör temsilcileri tarafından son derece olumlu karşılanmıştır” dedi. Ülke ekonomisindeki iyileşmeleri göz önüne alarak, yüzde 0,99’luk vade oranının önümüzdeki dönemlerde daha da aşağı yönlü seyredeceğini düşündüklerini belirten Celep, İhlas Yapı olarak satışta olan Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 projelerimizde 0,98 vade oranlarıyla müşterilerimizi ev sahibi yaparak, sektördeki pozitif havaya olumlu katkı sağladıklarını da belirtti.

SEKTÖRDE BAYRAM

¥ İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: Dikkat edilmesi gereken bir nokta, vadelerin 180 aya, yani 15 yıla çıkarılmış olması. Dövizdeki düşüş eğiliminin devam etmesini, mevduat faizlerinde de gözle görülür gerileme bekliyoruz. Tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlandı.

¥ Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde parasal bolluk açısından yukarı ivme var. Konut satışlarımızda toparlanma göreceğimiz aşikâr. Bir milyonun epey üzerinde satışla ve Avrupa birincisi olarak seneyi kapatmış oluruz.

¥ DAP Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: İpotekli konut satışları geçen yıl ilk yarıda 202 bin seviyesindeyken bu sene 61 binde kaldı. Bu anlamda faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekilmesi oldukça sevindirici. Konut talebinin canlanacağını düşünüyorum.

¥ Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Bankalarımız, anlaşmalı konut firmaları ile rakamları daha da aşağı düşürebileceğini belirtiyor. 0,80’e kadar çekilebilir, sektörümüz bunu yapabilir. O zaman 180 ay çok daha cazip bir ürün haline gelecektir.

TÜKETİCİLER İÇİN 1,49'DAN 60 AY

Bayram, tatil, okul masrafları, eğitim, ev eşyası yenileme, tadilat gibi birçok amaçla kullanılan tüketici kredisi faiz oranlarında da indirime gidildi. Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49’dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59’dan tüketici kredisi kullandıracak. Böylece söz konusu giderleri için uygun finansman bulamayan tüketiciler harekete geçerek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

İŞLETMELERE DE UYGUN KREDİ

Kamu bankaları, uygun maliyetle finansman ihtiyacı duyan şirketler için de elini taşın altına koydu. Buna göre kredi değerlendirme notu A olan firmalar, yüzde 17 faizle Ziraat Bankasından kurumsal kredi kullanabilecek. Faiz oranları, kredi değerlendirme notu B olan firmalara yüzde 17,50’den, C olan firmalara ise yüzde 18’den uygulanacak. Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde ise azami yüzde 19 faiz oranı uygulanacak.

HER TÜRLÜ FİNANSMAN TALEBİNİ KARŞILARIZ

Garanti BBVA’nın net kârı, bu yılın ilk yarısında 3 milyar 668 milyon 768 bin lira oldu. Bankanın ekonomiye nakdi ve gayri nakdî krediler aracılığıyla sağladığı destek, 316 milyar 120 milyon 722 bin liraya ulaştı. Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil “Seçimi de içine alan ve risk algısının yüksek seyrettiği dönemde bilançomuzu başarıyla yönettik. Ekonomimize katkıda bulunan projelerin finansmanında, öncü rol oynuyoruz. Oynaklığın yüksek seyrettiği zamanlarda, sağlam duruşumuzu koruyarak müşterilerimizin her türlü talep ve ihtiyacını karşılamaya özen gösteriyoruz. Finansmana erişimin çok önemli olduğu bu dönemde, kadın girişimcilerimize de işletmelerini büyütmeleri için destek vermeye devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza uzun vadeli değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İKİNCİ YARIDA HIZ KAZANIRIZ

Kuveyt Türk, 2019 yılının ilk yarısında yüzde 25 artışla, 601 milyon TL net kâr elde etti. Banka, kullandırdığı fon büyüklüğünü, yüzde 10,6 artışla 52,9 milyar TL’ye çıkardı. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan “Yılın ilk yarısını hedeflerin üzerinde büyümeyle kapattık. Ekonomi yönetiminin düzenlemeleriyle birlikte bankacılık sektöründeki yatay seyir, yılın ikinci yarısında yukarı yönlü ivmelenecek. Konut ve araç finansmanı kullanmak isteyen bireysel müşterilerimiz için, kâr oranlarımızı aşağı çektik. İhracat Destek Paketimizde, 500 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Turizmcilere yönelik, sezonda ödemeli finansman imkânı sunduk. Çiftçiler için de ihtiyaç duyulan ürün, ekipman, tohum ve fide alımlarında ödemeleri hasat dönemine kadar erteledik. Reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı için çalışmalarımıza hız kazandıracağız” dedi.