Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Koreli dev şirket, otomotiv ürünleri konusunda iş birliği yaptı, yıllık 1 milyar dolarlık ihracatı Türkiye üzerinden gerçekleştirecek. Otonom araç konusunda dünyanın en önemli gruplarından olan, aynı zamanda lojistik ve inşaat sektöründe de ağırlığı bulunan Halla Group, İstanbul Ticaret Odası aracılığı ile imza attığı yatırımla 1 milyar dolarlık otomotiv parçasını, Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Orta Asya ve İngiltere’ye, Türkiye üzerinden ihraç edecek. Şirket bu amaçla Halla Corporation Europe isimli şirketin Türkiye’de kuruluşunu gerçekleştirdi. İlk etapta 200 milyon dolar ciro hedefiyle yola çıkan şirketin CEO’luğuna da, Halla Group şirketlerinden Maysan Mando’nun da Genel Müdürü olan Anıl Yücetürk tayin edildi.

Halla Holdings CEO’su Kyeong Sun Choi, 20 milyar dolar ciro, 15 bin kişiye istihdam sağlayan bir grup olarak daha önce Maysan Mando adıyla yaptıkları yatırımın yeni yatırımla perçinlendiğini belirtti ve “Otomotiv yenileme pazarı için yaptığımız bu yatırımla rakiplerimizle aramızdaki farkı açacağız. Rakiplerimizden farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yönetecek ilk şirket olacağız. Bugün yeni kurulan şirketimizin dost iki ülke adına da hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Kyeong Sun Choi, yakın dönemde Türkiye’de büyük ilerleme kaydeden lojistik ve inşaatta da yatırım planladıklarını söyledi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de “İTO olarak Halla Holding’in yatırım kararında devreye girdik, önlerini ve ufuklarını açtık, ülkemize böyle bir yatırımın kazandırılmasında pay sahibi olduk. İTO olarak büyük şirketlere birebir yardımcı oluyor, bilgilendiriyor, yatırımları için her türlü desteği veriyoruz. Bunun somut sonuçlarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Halla Corporation Europe CEO’su Anıl Yücetürk de “Ülkemiz ve sektör için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Yeni yatırımlarla birlikte, ülke ekonomisine, istihdama da ciddi katkılarımız olacak” ifadelerini kullandı.