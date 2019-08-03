Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, büyükbaş kurbanlık fiyatının 5 bin lira ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin lira arasında fiyat beklediklerini dile getirdi.

KURBANA 12 MİLYAR LİRA

Vatandaşların kurbanlık bulmada sıkıntı yaşayamayacağını, 1 milyon 217 bini büyükbaş, 3 milyon 895 bini küçükbaş olmak üzere 5 milyon 112 kurbanlık bulunduğunu söyleyen Bayraktar, 3 milyon 600 bin kurban kesileceği tahmini üzerinden kurbanlıklar için ödenecek tutarın 11,9 milyar liraya yaklaşmasını beklediklerini söyledi.

PAZARDA KİRA ÇOK YÜKSEK

Hayvan sahiplerinin özellikle 3 büyük ilde yüksek kira bedelleriyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Bayraktar “Üreticimize 16 bin liraya kiralanan yerler var. Büyük mağduriyet var. Belediyelerimizden ricamız, üreticilerimize uygun fiyatla bu yerleri kullandırması” dedi. Bayramda büyükbaş kesim bedeli 400 lira, büyükbaş kesim bedeli 60 lira seviyesinde bulunuyor.