Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarında yaptığı büyük indirim sahada hemen karşılık buldu. Emlak bürolarının ve inşaat satış ofislerinin telefonları ilk günden kilitlendi. Bankalarda da kredi başvurularından kaynaklanan ciddi yoğunluk yaşanıyor. Sektör temsilcileri; yüzde 0,99 faiz oranı ve 180 ay gibi uzun bir vadeyi bugün için kimsenin beklemediğini, yaşanan gelişmenin hem konut almayı düşünenler hem de inşaat sektörü için büyük bir sürpriz olduğunu, bu sebeple hareketli bir sürecin başladığını belirtiyor.

Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz; uzun süredir yüksek faiz oranları ve dövizdeki dalgalanmalar sebebiyle sıkıntılı bir dönemden geçen inşaat sektörü için, bu indirimin büyük umut olduğunu söyledi. Selçuk Hiçdurmaz “Daha faiz indirimleri netleşmeden, söylentisi bile piyasaların hareketlenmesine sebep olmuştu. Tüketiciler, bütçelerine uygun gayrimenkul için arayışa girmişlerdi ki; kamu bankalarından gelen 0,99 haberi üzerine satın alma kararları da hızlıca hayata geçmeye başladı. Çalmayan telefonlarımız kilitlendi. Kaporalar bir bir gelmeye başladı. Henüz konut fiyatları uygunken, alım düşünenlerin hemen harekete geçmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

TL’YE GEÇİŞ HIZLANDI

Bu arada Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından, döviz mevduatlarında hızlı çözülme başladı. Son bir haftada TL mevduatlar, uzun bir aradan sonra artışa geçerek 24 milyar lira sıçrama yaptı. Analistler; konut kredi faizlerinin de gerilemesi üzerine dövizden kaçışın hızlanacağını ve çözülen paranın bir kısmının gayrimenkule gireceğini ifade ediyor.

180 AY VADE İLE KİRA ÖDER GİBİ

Kamu bankalarının konut kredi faiz oranlarını yüzde 0,99’a çekmesinin yanı sıra vadeyi de 15 yıla çıkarması, gerçek anlamda “kira öder gibi ev sahibi olmanın” yolunu açacak. 180 ay vade ile 250 bin TL konut kredisi kullanan tüketicinin aylık taksit tutarı, 2 bin 980 TL olacak. Ortalama bin 500 TL kira ödeyen vatandaş, ilave bin 500 TL ödeyerek kendi evinin sahibi olabilecek. 180 ay vadeli kredinin, uzun vadeli finansman sağlaması, peşinat sıkıntısı çeken tüketiciler için de avantaj sağlayacak. Özel bankaların da faizlerini indirmesi bekleniyor.