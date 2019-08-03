Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kişi başı tasarruf miktarı 15 bin 778 lira oldu. Söz konusu miktar, 2018’in ilk yarısında 12 bin 663 lira düzeyinde bulunuyordu. Rakamlar, geçen bir yıllık süreçte Türkiye’de vatandaşın tasarrufunun ortalama 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu. İstanbul, 36 bin 786 lira ile “kişi başına en yüksek tasarruf edilen” kent oldu. Onu 23 bin 310 lirayla Ankara, 22 bin 859 lirayla Muğla takip etti. Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise; 2 bin 2 lirayla Muş yer aldı. Muş’un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği şehir 2 bin 24 lirayla Ağrı ve 2 bin 82 lirayla Şırnak oldu.

Bu arada Türkiye’deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,8’i İstanbul’da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da, 554 milyar 274 milyon liralık tasarruf mevduatı toplandı. Miktar açısından Türkiye’de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu şehir ise 396 milyon 975 bin lirayla Bayburt oldu.