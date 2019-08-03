Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 3 Ağutos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

3 AĞUSTOS 2019 DOLAR VE EURO

Dolar/TL, 5,57'nin üzerinde hareket ediyor.

Euro/TL 6,18 seviyesinde seyrediyor.