Dolar - euro kaç TL? 3 Ağutos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
3 AĞUSTOS 2019 DOLAR VE EURO
Dolar/TL, 5,57'nin üzerinde hareket ediyor.
Euro/TL 6,18 seviyesinde seyrediyor.
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Dolar - euro kaç TL? 3 Ağutos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
3 AĞUSTOS 2019 DOLAR VE EURO
Dolar/TL, 5,57'nin üzerinde hareket ediyor.
Euro/TL 6,18 seviyesinde seyrediyor.
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