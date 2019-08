Türkiye Gazetesi

Market alışverişlerinde ‘e-Ticaret’e yönelim gün geçtikçe artıyor. Zaman ayırma ve taşıma zahmeti gibi birçok unsuru ortadan kaldırması, internetten market alışverişini her geçen gün daha cazip hale getiriyor. Sektörün büyük oyuncularından CarrefourSA’nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu; özellikle metropollerdeki market sayısının önemini yitireceğini, artık müşterilerin alışverişlerini ağırlıklı olarak online platformlardan gerçekleştirdiğini söyledi. Kutay Kartallıoğlu, “Bugün için toplam 16 bin ürünün online olarak satışını yapıyoruz. İnternet sitemizdeki trafiği yüzde 100’ün üzerinde, satışlarımızı yüzde 86 oranında artırdık. Aylık 25 binin üzerinde sipariş alıyoruz. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere, toplam sekiz şehirde farklı kategorilerde geniş ürün yelpazesi ve aynı gün teslimat, online veya kapıda ödeme seçeneği sunuyoruz. Gıda dışı ürünleri de kargo ile 1-2 gün içinde tüm Türkiye’ye ulaştırabiliyoruz. Aylık ortalama 3 milyon ziyaretçimizin yüzde 80’i mobil cihazlardan geliyor” dedi.

Müşterilerine kulak vererek hayata geçirdikleri yatırımların meyvelerini topladıklarını belirten Kutay Kartallıoğlu “Ne talep ettiklerini çok iyi analiz ettik. Yüzde 100 yerli besi kırmızı et ürünlerini, uygun fiyat politikasıyla sunarak et satışımızı yüzde 95 artırdık” diye konuştu.