Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın ve çeyrek altın en çok araştırılan türler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra altın en çok tercih edilen birikim araçları arasındadır, bu noktada dolar ve eurodan daha üst düzeydedir. 4 Ağustos altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişimlerin ardından gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın bugün 257,29 TL'den alınırken 257,43 TL'den satılıyor. Düğünlerde gram altın sıkça tercih edilen, gelin ve damada hediye edilen takılar arasında yer alıyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kuşkusuz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada çeyrek altın vardır. Çeyrek altın aynı zamanda birikim alanında da bir numaralı tercihtir, evlerde biriktirilen yastık altı altınlarının çoğu çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 411,84 TL'den alınırken 421,18 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın fiyatları da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarım altın bugün 821,11 TL'den alınırken 842,37 TL'den satılıyor. Yarım altın genelde uzun vadeli yatırım aracı olarak tercih edilir.



TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları konusunda en çok ilgiyle merak edilen konulardan biri de tam altındır. Tam altın fiyatları genelde uzun vadeli yatırım aracıdır kolay kolay bozdurulmaz. Gelin ve damada düğünlerde yakın akrabaları, aile fertleri tarafından armağan edilir. Tam altın bugün 1.647,36 TL'den alınırken 1.679,58 TL'den satılıyor.