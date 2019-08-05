Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tele pazarlama yöntemini ve sosyal medya kanallarını etkin kullanan kötü niyetli firma ve şahıslar; uçuk vaatlerle yaptıkları tanıtımın ardından, kişilerin elektronik posta adreslerine veya hesaplarına gönderdikleri şüpheli linklerle “oltalama” yaparak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işliyor. Konuyla ilgili şikayetler son dönemde oldukça arttı. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük “Önceden bir kurgu yaparak vatandaşı da maalesef çok kazanç, sağlık ve cinsellik gibi vaatlerle kandırıyorlar. Topluma karşı kamu sorumluluğu olan radyo ve televizyonların da yanlış reklama aracılık etmemesi gerekir. Bu firmalara, satış sonrasında kolay ulaşılamıyor. Bu sebeple gönderilen linkten veya kısa mesajdan GSM operatörleri de sorumlu tutulmalıdır. Eğer bir ürünse söz konusu olan, taşımayı yapan kargo firmaları da dikkatli olmalıdır. Uzaktan satış usulüyle yapılan alışverişlerinizde kurumsal firmaları seçin. Bir araştırma yapın ve dolandırıcıların özellikle ucuz fiyat ve uçuk vaatlerine itibar etmeyin” diye konuştu.

Avukat Burçak Ünsal da “TV ve radyo aracılığıyla, internet reklamlarıyla, Facebook, Instagram veya farklı web sitelerindeki reklamların yönlendirdiği kanalların kullanılmasıyla ya da doğrudan kişilerin e-Mail adreslerine gönderilen mesajlarla vatandaşlar dolandırılabiliyor. Bu tür dolandırıcılar, bakanlıklardan izinliymiş gibi ifade ve logolarla pazarlama yapıyor. Dolandırılan mağdurların da özel durumunu istismar ediyorlar. Bu sebeple güvenilir elektronik ticaret siteleri tercih edilmeli” diye konuştu.