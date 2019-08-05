Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun için TEDAŞ’ı “Yetkilendirilen Akredite Belgelendirme Kuruluşları” arasına aldı. TEDAŞ, elektrik sayacı sökme/takma elemanı ile endeks (sayaç) okuma görevlisinin de aralarında olduğu altı meslekte, sınav ve belgelendirme yapabilecek. MYK Başkanı Âdem Ceylan, iş gücüne nitelik kazandırmak için iş birliğini önemsediklerini belirterek “TEDAŞ bünyesindeki bir mesleğin belge zorunluluğu var. ‘Tehlikeli’ sınıfta yer alan dört meslekte de belge zorunluluğu olması için gerekli çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.