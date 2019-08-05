Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pakdemirli “Tamamlanan tesislerle bölgeye yıllık 690 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu temin ediyoruz. Çoğu ilimizin acil içme suyu ihtiyaçlarını karşıladık. Ancak biz planlamalarımızı şehirlerimizin gelecekteki nüfuslarını da göz önünde bulundurarak uzun vadeli yapıyoruz. Hizmete alınan tesislerle, bölgedeki illerin 2040, 2050 yıllarına kadar olan içme suyu ihtiyaçları planlandı” dedi. Bölgede içme suyu temini için bazı illerde yeni çalışmaların da sürdüğüne işaret eden Bakan Pakdemirli; bunları da en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların temiz ve yeterli suya ulaşımını garanti altına alacaklarını vurguladı.