Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç lira? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar, geçtiğimiz haftanın son işlem günü olan 2 Ağustos'ta 5,58 civarında işlem görmüştü. Fed'in faiz indirmesine rağmen gelecek yıl faiz indirim beklentilerinin azalması kurda yükselişe neden olmuştu. Fed'in kararı öncesi dolar 5,51'li seviyelere kadar gerilemişti. Cuma günü ise kur, Trump'ın Çin'e 300 milyar dolarlık ek vergi kararı sonrası 5.60 seviyesine yükselmiş ve haftayı 5.55 düzeyinde kapamıştı.

Piyasalar haftaya Çin'nin ABD'nin ek vergi kararına verdiği karşılıkla başladı. Pekin, ABD tarım ürünlerinin ithalatının durdurulacağını açıkladı. Bu kararla dolar/yuan 11 yıl sonra 7 seviyesini aştı. Dolar/TL ise yeniden 5.60 seviyesine çıktı. Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirtti.

Piyasaların beklediği diğer veri ise temmuz enflasyonuydu. TÜFE Temmuz ayında 1,36 oranında arttı. Rakamın beklentiler dahilinde gelmesi nedeniyle dolarda herhangi bir hareketlilik olmadı. Dolar/TL şu sıralar 5.58 seviyelerinde hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,20 düzeyinde seyrediyor.

S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi.