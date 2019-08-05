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Merkez Bankası'ndan swap piyasasına ilişkin açıklama
05.08.2019 - 17:14 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası: "Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir. Kotasyon ve ihale yoluyla gerçekleştirilecek işlemler, halen kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler için belirlenmiş olan toplam limit dahilinde yapılacaktır."
Etiketler : mb,
641939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/641939.aspx
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