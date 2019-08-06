Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Avrupa Yakası’na elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yeni yapıların ihtiyacı olan elektrik altyapısı için ilgili tüm taraflarla 1 Ağustos’ta bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda; İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım sistemine bağlanacak konut, ticarethane ve sanayi yapılarından oluşan yeni tesislerin, elektrik iç tesisat projelerinin mevzuatlara göre hazırlanması, incelenmesi, trafo yatırım projelerinin ruhsat aşamasında kontrol edilmesi gibi konular ele alındı. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Avrupa Yakası’nda hizmet veren belediye ve yapı denetim firması yetkililerinden oluşan yaklaşık 250 kişi katıldı.

"Mağduriyet yaşanmaması için hep birlikte çalışmalıyız"

Toplantıda yaptığı konuşmada ‘enerji taleplerine ilişkin yatırım planlarının zamanında ve doğru yapılmasının’ önemine dikkat çeken BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Sanayi ve ticari yatırımların başkenti olan İstanbul’umuza ve tüm kullanıcılarımıza daha kaliteli ve daha modern bir yapı ile elektrik tedarik etmeyi hedefliyoruz. Enerji talebinde bulunan kullanıcıların, mağduriyet yaşamaması için talepleri kısa sürede karşılamak, tedarik sürekliliğinde ticari kalitenin sağlanması ve enerjilendirme sonrası arıza ve kesintinin yaşanmaması, teknik kriter ve kalitenin hakim olduğu bir mühendislik sağlanması için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

Her yıl 150-180 bin arasında yeni aboneye hizmet verdiklerini anımsatan Yiğit, "Kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek üzere çalışmalarımızı yürütürken yeni tesis talepleri bizler için büyük önem taşıyor. Doğru planlama için projelerin yapı denetim kuruluşları tarafından onaylanmadan önce BEDAŞ Müşteri Operasyonları Merkezi’ne de gönderilmesi gerekiyor. Zaten mevcut yönetmelik ve mevzuatlar da bunu öngörüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Projeler mevzuat ve standartlara uygun olmalı"

BEDAŞ Müşteri Operasyonları Direktörü Bekir Bulut da konuyla ilgili olarak yaptığı sunumda hatalı projeler nedeniyle yaşanan sorunları ve yapılması gerekenleri şöyle özetledi: "Hatalı projeler sebebiyle tesisat muayene aşamasında sorunlar yaşanmakta olup abonelik süreçleri uzamakta ve doğal olarak bu da müşteri memnuniyetine olumsuz yansımakta. Ne yazıkki zaman zaman proje çizimlerinde kolon şemalarında ruhsatta belirtilen bağımsız bölüm sayısından farklı sayıda tesisat ve sayaç gösteriliyor. Yine devre kesiciler projede yanlış yerlerde olabiliyor. Ruhsatta otopark, asansör ya da yangın tesisatı yokken projede var gibi gösterilebiliyor.

Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için proje kapağında adres, ilçe, mahalle, pafta, ada, parsel, kullanım amacı, kurulu güç, talep gücü, bağımsız bölüm sayısı gibi bilgiler mutlaka yer almalı. Elektrik projesinin içerisinde binanın vaziyet planı ve mimarı kesitlerini gösterir bir plan da olmalı. Proje çizimleri mutlaka topraklama yönetmeliğine uygun çizilmeli ve temel topraklama detayları ve hesaplamaları projede bulunmalı. Yine kablo renk seçimi mutlaka standartlara uygun olmalı".

"Hatalı projeler süreçleri uzatıyor"

Toplantı sonrasında hatalı projeler nedeniyle muayene aşamasında sorunlar yaşandığının altı çizilirken bunun abonelik süreçlerini uzattığı ve müşteri memnuniyetsizliği oluşturduğu ifade edildi. Süreç koordinasyonu sağlanması durumunda müşteri ve paydaş memnuniyeti sağlanacağı ve daha kısa sürede abonelik işlemlerinin tamamlanacağına dikkat çekildi. Geniş katılım sağlanan ve iki bölüm halinde yapılan toplantıda katılımcılar işbirliği sürecinin devam etmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.