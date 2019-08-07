Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, havacılık ve savunma sistemlerinde büyük bir hızla gelişiyor. Yerli insansız hava araçları, yerli ve millî gemi, yerli uçak derken, uçan araba üretimi için de dev bir adım atıldı. Türkiye’nin silahlandırılmız İHA’sını yapan ve ismine SİHA adı veren Baykar Teknik, uçan arabanın prototipini tamamlamak üzere. Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar; Türkiye’nin ilk millî uçan arabası olarak tasarlanan CEZERİ’nin prototipini hazırladıklarını açıkladı. Prototip üretiminde önemli bir aşamayı geçtiklerini, eylülden önce tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Bayraktar “Üretimi bitirirsek eylüldeki TEKNOFEST’te uçuş yapacağız” dedi.

CEZERİ PROTOTİPİNİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Uçan arabanın ilk çizimlerinden prototip yapma aşamasındaki her detayı Twitter hesabından paylaşan ve takipçilerinden tasarım, renk, model ve detaylar hakkında görüş isteyen Bayraktar’ın tweeti binlerce kez paylaşılda, çok sayıda yorum aldı. Yorumlarda “Yerde giden arabamız yok ama olsun, uçanı geliyor” gibi esprili paylaşımlar yapılırken “Bir tekerleği olsa da uçak gibi park edilebilsme”, “İki kişilik olsa daha mantıklı olur”, “Yere paralel iniş ve kalkış tamam mı?” gibi fikir ve görüşler de paylaşıldı.