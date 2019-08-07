Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faizlerdeki düşüşle, aylardır yaprak kıpırdamayan konut sektörü canlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki hafta yaptığı 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından kamu bankaları da konut kredisinde faizi yüzde 0,99’a indirdi, vadeyi 15 seneye çıkardı, başvurular ise 2 Ağustos Cuma günü başladı. İndirimden sonra geçen iki iş gününde krediye 13 binden fazla tüketici başvurdu ve 2,1 milyar liranın üzerinde kredi talep etti.

Büyük talebi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, rekor başvuruyu değerlendirdi. Albayrak “Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçen hafta aylık yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranlarıyla 180 aya (15 yıl) varan faiz oranlı krediyi kullanıma sunmuştu, ardından Ziraat ve Vakıf Katılım da aynı oranları uygulamaya başlamıştı.

EMLAKBANK'IN NOTU B+ OLARAK BELİRLENDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ilk defa değerlendirmeye aldığı Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın (EmlakBank), “Uzun Vadeli Yabancı Para (YP)” cinsinden kredi notunu “B+” olarak açıkladı. EmlakBank’tan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısını 4,6 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklük ile tamamlayan banka, kısa sürede Fitch Ratings’den kredi rating notu almış oldu. Doksan üç yıllık banka, mart 2019’da yeniden faaliyete başlamıştı.

MEVDUATTAKİ PARA KONUTA DÖNÜŞÜYOR

Büyük talebi değerlendiren Coldwel Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Diler, Merkez Bankasının faiz indirimi ile mevduat faizlerinde de düşüşlerin başladığını belirterek “Faizlerin düşmesi satışlara olumlu yansıdı. Yalnızca maliyete değil motivasyona da etkisi oluyor. Anında telefonlarımız çalmaya başladı. 450 baz puanlık indirim çok iyi bir hamleydi. Yıl sonuna kadar faizde beklenen düşüş satışlara yansıyacaktır. Bankada duran para erirken, gayrimenkulde değerleniyor. Fiyatlar da talep azlığından dolayı düşüktü. Alım için çok uygun zaman” diyor. Dilber, yabancı alımlarının da yükseleceği tahmininde bulundu.

KREDİ TALEBİ ARTIYOR, ŞİRKETLER BÜYÜYECEK

Bankalarda başlayan faiz indirimleri, reel sektör kredilerinde de canlanma beklentisine sebep oldu. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bu yıl üçüncü çeyrek sonrası için şirket büyümelerinde ve kredi talebinde ivme beklediklerini ifade etti. Bankacılık sektörüyle paralel şekilde finansman kullandırımında ihtiyatlı duruş sergilediklerini söyleyen Utku “Bu yılın üçüncü çeyreği sonrası şirket büyümeleri ve kredi talebi devam edecektir. Tüm müşterilerimize kesintisiz destek için çıtayı sürekli yükselteceğiz. KOBİ’lere bu noktada ayrı bir önem atfediyoruz” diye konuştu.