Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışı girişimleriyle bölgesel oyuncu olma yolunda somut adımlar attığını belirten Toros Tarım, bu amaçla gübre üreticisi Nutrien çatısı altında Romanya’da gübre satışı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Agrium-Agroport Romania SA şirketini bünyesine katmak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladı. Eylül ayında tescil edilecek firma “Toros Agroport Romania SA” adıyla faaliyet gösterecek. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi’den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, Romanya’daki yatırım hamlesine ilişkin “Bu satın alma, iki yıl önce başlattığımız bölgesel güç olma stratejimizin bir parçası olarak Toros Tarım’ı, belirlediğimiz yurtdışı pazarlarda değer zinciri içinde kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için yapıldı. Hedefimiz, önemli bir tarım ülkesi olan Romanya’yı ikinci büyük pazarımız yaparak markamızı orada da bilinir kılmak” dedi.