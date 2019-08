Türkiye Gazetesi

Vatandaşların, hemen kurbanını kestirip gezmeye çıkmak istediği için, acemi kasaplara da rağbet gösterdiğini vurgulayan Yardımcı, federasyon olarak Türkiye genelinde her türlü tedbiri aldıklarını, dört gün boyunca kesimhanelerin açık olduğunu dile getirdi. Kurban kesiminin profesyonellik gerektirdiğini anlatan Yardımcı “Acemiler, kurbanın ciğerinde küçücük bir leke olsa bunu anlamaz, keser atar. Hâlbuki belki de ciğerindeki hastalıktır, yenmemesi gerekir. Dinî vecibemizi yerine getirirken hastalık kapmayalım” diye konuştu. Kurban Bayramı’nda etin israf edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti: Bir kilo et telef olduğu zaman 50 lira yapar. Millî servet bu, yazık günah. Acemiler deriyi parçalıyor, sakatatı kötü çıkarıyor, kötü kestiği için et ziyan oluyor.