Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Sonbaharda Çin’e ticaret heyeti gönderecek olan sektör firmaları, hem bu pazara girmeye çalışacak hem de en önemli şirketleri bir araya getiren Canton Fuarı’na katılacak. Fuarda, diğer ülke firmalarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yılı 6,8 milyar dolar satışla kapatan sektör, bu senenin ilk yarısında 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar 8 milyar doları yakalamak isteyen sektör temsilcileri, yeni pazar arayışlarının süreceğini ifade ediyor.