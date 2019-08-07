Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.53 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.50 TL seviyesinin hemen altında başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.4848 TL seviyesini görürken, kur böylelikle 2 Nisan tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru, saat 09.25 itibarıyla 5.5028 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1533 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1664 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.6819 TL seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 97.39 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1202 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.11 seviyesinde bulunuyor.