Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, 16.4 milyon kişiye bayram müjdesi verdi. Bu hafta emeklilere, kamu işçilerine, evde bakım aylığı alanlara ve memurlara ödeme haftası olacak. Emeklilere ikramiyeleri, kamu işçilerine ilave tediyeleri verilecek. Evde bakım aylığı alanlar ile kamu çalışanlarına erken maaş ödemesi yapılacak.

DUL VE YETİMLERE DE

İlk ödeme yarın, bayram ikramiyesini alacak SSK emeklilerine olacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri de 9 Ağustos Cuma günü bayram ikramiyelerini alacak.

Böylece emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 günde tamamlanmış olacak. Emeklilere biner lira, ölüm aylığı alan dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlara ise aylık oranları doğrultusunda ödeme yapılacak. 12 milyon 141 bin kişiye yaklaşık 10.8 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek.

13 GÜNLÜK TEDİYE

9 Ağustos ayrıca kamu işçileri, memurlar ve evde bakım aylığı alanlar için de kazanç günü olacak. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında işçilere 26 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) ilk yarısı ödenecek. Kamu işçileri 13 günlük tediye alacak. Asgari ücretliye 792,57, brüt maaşı 3 bin 500 lira olana da bin 84 lira yatırılacak.

MEMUR ERKEN ALACAK

Ayrıca kamu çalışanlarına, bayram nedeniyle erken maaş ödemesi yapılacak. Memurların hesaplarına en az 3 bin 334 lira yatırılacak. Bin 384 lira tutarındaki evde bakım aylığı da 9 Ağustos'ta ödenecek.

ÜRETİCİYE 1.2 MİLYAR TL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını açıkladı.

Pakdemirli, dün akşam 18.00 itibariyle ödeme işlemlerine geçildiğini ifade ederek, "'Yağlı Tohumlu Bitkiler' fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmı ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödenecek" dedi.