İstanbul'da 142 adet otomobil satışa çıkarıldı. Peki otomobil alım şartları neler? İşte detaylar ... İstanbul'da çeşitli marka ve modelde toplam 142 adet otomobil açık artırma ile satılacak. Birinci satış ihalesi 21 Ağustos 2019 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Atak Yediemin Otoparkı - Ferhatpaşa Mahallesi G41 Sokak No:49 Ataşehir/İstanbul'da yapılacak.
İstanbul'da 142 adet otomobil satışa çıkarıldı! İşte detaylar
07.08.2019 - 15:49 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 142 adet otomobil satışa çıkarıldı. Peki otomobil alım şartları neler? İşte detaylar
Etiketler : otomobil satış,
642396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/642396.aspx
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