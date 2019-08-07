İstanbul'da 142 adet otomobil satışa çıkarıldı. Peki otomobil alım şartları neler? İşte detaylar ... İstanbul'da çeşitli marka ve modelde toplam 142 adet otomobil açık artırma ile satılacak. Birinci satış ihalesi 21 Ağustos 2019 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Atak Yediemin Otoparkı - Ferhatpaşa Mahallesi  G41 Sokak No:49 Ataşehir/İstanbul'da yapılacak.

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