Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Sağlık Bakanlığı personel alımı haberi... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Binlerce kişinin beklediği haber geldi. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı personel alım şartları haberimizde yer almakta. Gelen bilgiye göre yayınlanan tercih kılavuzuna göre adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?