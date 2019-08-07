Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Villaların bulunduğu site içinde tenis kortu, basketbol sahası, açık ve kapalı yüzme havuzu, sosyal tesis ve 24 saat kameralı güvenlik sistemi bulunmaktadır. Site konum olarak Kıraç-Tem Bağlantı yoluna 2,5 km, Büyükçekmece Gölüne 1 km ve D-100 Karayoluna ve Metrobüse 8 km mesafededir.

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