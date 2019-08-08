Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paketle şimdiye kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi kullandırıldı. Bankanın seralardaki üretimin artırılması, yeni seralar kurulması, atıl durumdakilerin ekonomiye kazandırılması ve mevcutların modernize edilmesini sağlamak üzere başlattığı uygulama kapsamında 8bin 993 üreticinin 1,9 milyar liralık kredi talebi karşılandı. Söz konusu kredi tutarının yıl sonuna kadar 2,5 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Şubat-temmuz döneminde kullanılan kredi tutarının, geçmiş üç yılın aynı dönemindeki kredilerin de üç katına ulaştı. Paketle 47 ilde örtü altı tesisi yatırımı yapıldı. En fazla talep gösteren iller Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Yatırımı finanse edilen örtü altı tesislerin büyüklüğü 16 bin dönümü aşarken, bu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünler domates, muz ve biber olacak. Domates üretimi yüzde 5, muz üretimi yüzde 15, biber üritimi yüzde 2 artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası ile devreye aldıkları Seracılık Finansman paketine olan yoğun ilgiye dikkat çekti ve tarımsal üretimde finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceklerini söyledi.