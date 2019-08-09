Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sektörler, katma değerli üretim modelinde istikrarlı şekilde gelişimlerini sürdürüyor. Bunlardan birisi de aydınlatma sektörü... Son 10 yılda elektrikli aydınlatma ekipmanları imalatında üretim, yüzde 113 arttı. 4 bin 375 firmanın faaliyet gösterdiği ve 25 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan aydınlatma sektörü, 2018 yılında ihracatını yüzde 4,7 oranında artırdı ve 466 milyon dolara çıkardı. Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök; alınan korunma tedbirlerinin etkisiyle ithalatın da yüzde 15,4 gerileyerek 615 milyon dolara kadar indiğini ifade etti. 2013 yılında 445 milyon dolar civarında seyreden sektördeki ticaret açığının, 2018’de 149 milyon dolara kadar düştüğünü ifade eden Fahir Gök “Elektrikli aydınlatma ekipmanlarında dış açık giderek küçülmekte. Sektörün potansiyelinin daha verimli değerlendirilmesiyle birlikte, bu açık kapatılarak net ihracatçı konuma geçilebi lir” dedi.

Aydınlatma Millî Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ise Türkiye’nin katma değeri yüksek tasarım ürünlere yönelerek aydınlatmada dünyanın üretim üssü hâline gelme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Onaygil “Tasarımı ve teknolojisi dışa bağımlı bir üretimde sadece birkaç kat kazanabilirken, özgün tasarım yapabiliyorsanız 10, 20 hatta 100 kat kazanabilirsiniz. Bizim sektör olarak amacımız bu olmalıdır. Global dünyada da sıkıntılar var ancak iyi değerlendirildiğinde bunlar önemli kazanımlara dönüşebilir” şeklinde konuştu.

FUAR DOPİNG OLACAK

Aydınlatma sektörünün tek uluslararası fuarı olan IstanbulLight, 18-21 Eylül tarihlerinde 12’nci defa kapılarını açacak. İstanbul Fuar Merkezindeki organizasyonda Türk firmaları; yeni pazar ve iş birliği fırsatları yakalayacak. Fuara Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT ülkeleri ve Asya’dan 6 bin 500’ü aşkın sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.