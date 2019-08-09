Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat; bugünkü ticarete bakıldığında iki ülkenin karşılıklı olarak 20 milyar dolarlık iş hacmi olduğunu hatırlattı. ABD’nin, dünyadaki hane halkı tüketiminin üçte birini tek başına gerçekleştirdiğini ve bunun muazzam fırsatlar barındırdığını vurgulayan Akat “Başarılı sektörlerimiz tabii ki var. Tekstil, deri ve kuyumculuk, ihracat kalemlerimizin başında geliyor. Kuyumculuk şirketlerimiz, ABD’nin önemli şehirlerinde mağazalar açtı. Oranın tüketici eğilimlerini aldılar ve bu iş başarılı sürdürülüyor. Yakın coğrafya odaklı ihracat ezberimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Gıda sektöründe ABD’de neredeyse hiç yokuz. Pastanın büyük bir payını İtalyanlar, Fransızlar, Koreliler, Çinliler, Japonlar alıyor. Tüm sektörlerdeki binde 4’lük oranlarımızı yüzde 3’lere çekebilirsek şu anki ihracatımızın zaten 10 misline çıkmış olacağız. Amerika ekonomisi şu an iyi gidiyor. İşsizlik oranları yüzde 3’e düşmüş vaziyette, neredeyse yok diyebiliriz. Kredi faizleri yüzde 2,50’lerde. ABD ile ticaret hacminin artırılması için, yatırımcılarımızın önünü açan yaklaşımlar gerekiyor” dedi.