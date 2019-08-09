Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, haftanın son gününe 265 lira seviyelerinde başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise spot piyasada 419,04 lira, satış fiyatı ise 428,54 lira seviyesinde yer alıyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel günü 264,24 liradan tamamladı.

Asya piyasalarında 1.510,4 doları test ettikten sonra bu seviyeden hafif geri çekilen altının ons fiyatı, 7 Ağustos 2019 çarşamba günü, 12 Nisan 20013'ten bu yana ilk kez 1.500 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Dün, küresel piyasalara hakim olan olumlu hava ile ons altının 1.500 seviyesinden bir miktar geri çekilse de bu sabah saatlerinde 1507,31 dolar seviyelerinde yer alıyor.