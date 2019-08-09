Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak bu vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için Cumhurbaşkanı Kararı ile yılsonuna kadar süre tanındı. 31 ARALIK’A KADAR Buna göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini kendi ödeyenlerle Bağkurlular eğer 60 günden fazla prim borcu bulunuyorsa hem bu kişiler hem de bakmakla yükümlü olduğu eşi, annebaba ve çocukları, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

ESNAF BAZEN ZORLANIYOR

Bağkurlu’lar kendi primlerini kendileri ödüyorlar. Küçük esnaf ve sanatkârın önemli bir bölümü ay içerisinde sabit masraflarını çıkartıp, zaruri harcamalarını yaptıktan sonra kalan parayla primlerini ödüyor. Dolayısıyla prim ödemelerinde gecikmeler söz konusu oluyor. Bazen de bu kişilerin muhasebecileri prim ödemelerini geciktirebiliyor. Bu durumlarda da sağlık hizmetlerinden yararlanma noktasında sorunlar yaşanabiliyor.

KİMLER KAPSAM DIŞI

Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilere dönük bu uygulama yıl sonunda sona erecek. Dolayısıyla prim borcu bulunan kişiler bu duruma göre planlarını yapmalı. SSK ve emekli sandığı mensuplarının, yani işçi ve memurların primleri bu kişilerin işverenleri tarafından SGK’ya ödeniyor. Dolayısıyla bu kişilerin primlerinde aksamalar olmuyor.