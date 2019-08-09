Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başçiftlik Belediyesinden konut satışı başladı. Peki konut fiyatları nedir, Başçiftlik belediyesi konut satış şartları neler?Başçiftlik Belediye Başkanlığı, 21 adet dairenin satış ihalesini gerçekleştirecek. İşte detaylar... İhale, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 10.00 da Başçiftlik Belediye Başkanlığı Hizmet binasında açık artırma usulü ile yapılacak. Satışı yapılacak olan dairelerin her biri için ihale saatleri ayrı ayrı olarak belirlendiğinden ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale saatinde Belediye Toplantı Odasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

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